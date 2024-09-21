Про це він розповів hromadske.

Військовий переконаний, що все зробив правильно, адже не може замовчувати проблему щодо демобілізації.

Сергій сподівається, що його публічне зізнання стане прецедентом. Втім, заявив, що «абсолютно готовий до наслідків» та того, що «будь-якої миті» його можуть затримати.

«Багато військовослужбовців підтримують і кажуть про те, що це дуже наболіле питання. Багато хто каже, що “ти робиш все правильно, але це може зіпсувати тобі життя”. Але про яке зіпсоване життя ми говоримо, я пʼять років віддав цій країні — я хочу визначеності», — наголосив Гнезділов.

На думку Сергія, нині державна політика в питанні демобілізації відсутня і складається враження, що це війна лише тих, хто колись на неї прийшов.

«Ми піхоту без ротації, без відпусток довели до такого стану, що вони готові вже отримати каліцтво, щоб від них від’є*алися», — наголосив він.

Сергій переконаний, що питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби на фронті — «питання національної безпеки». Своїм вчинком він хоче донести до влади та суспільства «необхідність розмови» та розвʼязання цієї проблеми.

За його словами, поки офіційної реакції на його рішення не було. Він також запевнив, що попередньо ні з ким не координував рішення про «публічне СЗЧ».