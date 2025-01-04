Радіо Свобода вдалося поспілкуватися із офіцером, який був причетний до створення підрозділу і військовослужбовцем 155-ї бригади. Він розповів, як відбувалася підготовка бійців у бригаді та хто їздив на навчання у Францію.

Про це пише Радіо Свобода.

Воно нагадує, що стало передумовою для цього інтерв’ю: журналіст Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо неналежного формування, забезпечення та функціонування новоствореної 155-ї ОМБр імені Анни Київської, яка воює під Покровськом.

А в Державному бюро розслідувань зазначили, що триває розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

Тож радіо Свобода вдалося поспілкуватися із офіцером, який був причетний до створення підрозділу і військовослужбовцем 155-ї бригади.

Він був одним із тих, хто восени 2024 року у складі 155-ї бригади поїхав на навчання до Франції, яка зобов’язалася її озброїти та навчити. За даними військових, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, туди направили близько двох тисяч військовослужбовців. Але більшість із них були щойно зараховані на службу і служили менше 2 місяців.

“Я не є кадровий офіцер. Я навчався 20 років тому і пройшов військову кафедру. Так, як є вища освіта, то одразу присвоїли звання молодшого офіцера”, – розповів на правах анонімності чоловік.

Він доєднався до підрозділу інженерного забезпечення бригади. Його призначили на посаду командира взводу. Основна частина військовослужбовців бригади – це мобілізовані. І якщо солдати проходили курс базової військової підготовки, то за словами цього військовослужбовця, він його не проходив, з огляду на те, що вже мав офіцерське звання.

При цьому, він стверджує, що ні відповідних знань військової справи, ні необхідних навичок – не мав.

“Хлопців, які були рядовими солдатами, то їх забирали кожного дня на базову загальну військову підготовку. Я її не проходив. Я підійшов до командирів і кажу, а ви щось будете нас вивчити? Я розумію, що людей ви набрали, в форму одягли, але я не можу таку відповідальність на себе брати, керувати взводом і наражати людину на небезпеку. Я нічого не знаю. Мені відповіли, що мене відправлять на навчання у Францію”, – розповів військовий.

За словами бійця, у Франції втекло більше як пів сотні бійців. Ще більше самовільно залишили частину в Україні.

“Все, що написав Бутусов, правда. Є деякі нюанси, яких немає в статті, бо той, хто йому надав інформацію, знає не всі деталі. Ситуація з формуванням була ще гірша, ніж він описав”, – зазначив офіцер.

Військовослужбовець, який нині перебуває в СЗЧ, розповідає, що після його повернення із Франції, попри повідомлення про організаційні проблеми, частина бригади вже перебувала поблизу Покровська.