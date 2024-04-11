Український військовий і комік Віктор Розовий отримав осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила його дружина Ольга Розова.

Поранення сталося у вечірній час 21 березня. Протягом наступних двох тижнів медики боролися за його життя, проводячи операцію.

Інформацію про поранення військового довгий час намагалися зберігати в таємниці, оскільки ставало питання життя чоловіка.

Дружина Віктора дякує бійцям протитанкового батальйону 3-го окремого штурмового батальйону за швидкі рішення та надану допомогу під час евакуації Віктора з поля бою, яка зайняла понад 200 кілометрів.

Наразі стан Віктора покращився, він усвідомлює своє оточення й спробує спілкуватися.

Ольга Розова також зазначила, що наразі займається організаційними питаннями, пов’язаними з можливістю відправлення чоловіка у реабілітаційний центр за кордоном.