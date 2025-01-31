Війська Північної Кореї були виведені з лінії фронту у Курській області після значних втрат у боях.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на джерела в Україні та США.

За словами офіційних осіб, північнокорейські солдати, які воювали разом з російськими військами проти України, були виведені після того, як зазнали серйозних втрат. Як зазначають анонімні джерела, північнокорейських військ не було помічено на фронті близько двох тижнів.

Відомо, що Північна Корея відправила до Росії близько 11 тисяч військових, і за три місяці боїв їхня чисельність скоротилася вдвічі. Українські військові відзначали запеклість північнокорейських солдатів, однак дезорганізація та відсутність згуртованості з російськими підрозділами призвели до значних втрат. Північнокорейці, просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки, рідко мали можливість перегрупуватися або відступити.

Американські чиновники повідомили NYT, що рішення про виведення північнокорейських військ може змінитися. Існує ймовірність, що вони повернуться на поле бою після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання для зменшення втрат.

Щодо ситуації в Курській області, відомо, що Сили оборони України розпочали операцію в цьому регіоні на початку серпня 2024 року, захопивши близько сотні населених пунктів. Боєві дії тривають і досі.