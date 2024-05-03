Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Противник не полишає спроб тиснути на Часів Яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає, ворог не перетинав рубежі і кордони міста», – підкреслив Волошин.

Назар Волошин повідомив про зусилля російської армії захопити місто, намагаючись обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське.

Російські війська активно штурмують ці селища, плануючи “взяти в лещата Часів Яр”. Їхні штурмові групи також переміщуються у районах Кліщіївки і Андріївки, де готуються до штурмових дій в районі Іванівського.

Росіяни проводять артилерійський вплив на околицях Часового Яру, що, ймовірно, готує підґрунтя для наступних штурмів.

Упродовж минулої доби на цьому напрямку зафіксовано 82 мінометних та артилерійських обстріли, а сьогоднішній ранок розпочався із 29 обстрілів. Боротьба за контроль логістичних маршрутів на цьому напрямку також триває.

«Загарбники намагаються методом випаленої землі знищувати всі наші взводні опорні пункти і саме місто Часів Яр. Однак наші воїни стримують ворога та стабілізують ситуацію на цьому напрямку», – додав Волошин.