Російські окупанти оприлюднили кадри з центральних вулиць Великої Новосілки на Донеччині. Аналітики DeepState зазначають, що битва за населений пункт наближається до завершення.

Про це повідомив DeepState.

“Противник продовжує зачистку і вже фіксується в центрі Великої Новосілки. Ворог починає публікувати кадри з Великої Новосілки, одночасно маніпулюючи інформацією, що нібито взяв під контроль усе селище. Це не відповідає дійсності на даний момент. Противник має успіх у просуванні на східних околицях, а також зайняв невелику частину центральних вулиць населеного пункту, де вони знімали свої відео з ганчірками”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти намагаються чинити тиск з півдня та зі сторони Времівки, активно застосовуючи піхоту і техніку.

Аналітики DeepState наголошують, що ситуація у Великій Новосілці складна, і припускають, що “битва за селище добігає кінця.”