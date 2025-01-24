Про це повідомив DeepState.
“Противник продовжує зачистку і вже фіксується в центрі Великої Новосілки. Ворог починає публікувати кадри з Великої Новосілки, одночасно маніпулюючи інформацією, що нібито взяв під контроль усе селище. Це не відповідає дійсності на даний момент. Противник має успіх у просуванні на східних околицях, а також зайняв невелику частину центральних вулиць населеного пункту, де вони знімали свої відео з ганчірками”, – йдеться у повідомленні.
Окупанти намагаються чинити тиск з півдня та зі сторони Времівки, активно застосовуючи піхоту і техніку.
Аналітики DeepState наголошують, що ситуація у Великій Новосілці складна, і припускають, що “битва за селище добігає кінця.”
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