Близько 3 000 північнокорейських військових перемістили до Курської області, розташувавши приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки.

“Високопоставлені представники української розвідки повідомили, що близько 3000 північнокорейських військових були таємно перевезені цивільними вантажівками з далекого сходу Росії до її західної Курської області.”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією чиновника, з приблизно 3000 північнокорейських військових лише кілька сотень є спецпризначенцями, тоді як решта складається з регулярних військ. У понеділок ці підрозділи були розміщені в казармах за 50 км від українського кордону, де вони чекають подальших наказів від російського командування.

Українська розвідка, однак, висловлює сумнів щодо бойової підготовки та ефективності цих військових, оцінюючи більшість із них як “недосвідчених піхотинців низького рангу”.