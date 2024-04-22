Про це Олексій Гончаренко заявив у своєму Telegram.
“Пропоную, щоб до тієї відпустки, яка вже передбачена (30 днів + 10 за сімейними обставинами), додати ще +30 днів за кожний календарний рік служби під час воєнного стану”, — написав Гончаренко.
Ініціатори законопроєкту переконані, що військовим необхідно більше відпочинку, особливо в умовах воєнного конфлікту.
“Якщо вже ніяк не хочуть встановити терміни служби, то хоча б необхідно дати можливість відпочити більше, ніж 30 днів на рік”, — підсумував Олексій Гончаренко.
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