Нардепи Олексій Гончаренко і Роман Костенко внесли законопроєкт про збільшення відпусток для військових.

Про це Олексій Гончаренко заявив у своєму Telegram.

“Пропоную, щоб до тієї відпустки, яка вже передбачена (30 днів + 10 за сімейними обставинами), додати ще +30 днів за кожний календарний рік служби під час воєнного стану”, — написав Гончаренко.

Ініціатори законопроєкту переконані, що військовим необхідно більше відпочинку, особливо в умовах воєнного конфлікту.

“Якщо вже ніяк не хочуть встановити терміни служби, то хоча б необхідно дати можливість відпочити більше, ніж 30 днів на рік”, — підсумував Олексій Гончаренко.