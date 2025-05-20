Угорські національні служби безпеки оголосили про викриття двох нових “українських шпигунів”. За інформацією, ці особи намагалися встановити зв’язки з опозиційними політиками та збирали розвідувальну інформацію в сферах військової та енергетичної безпеки.

Держсекретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач повідомив про це, посилаючись на заяву Мате Кочіша, лідера фракції “Фідес”, після закритого засідання Комітету національної безпеки.

Зокрема, Роланд Цебер, якого вважають нелегальним агентом української розвідки, намагався налагодити контакти з опозиційними політиками та організовував зустрічі з представниками політичних і військових кіл, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо конфлікту в Україні. У 2024 році йому було заборонено в’їзд до країни через цю діяльність.

Іштван Голло, громадянин України, наразі під слідством за звинуваченням у шпигунстві. Він, за даними слідства, намагався отримати військову та енергетичну інформацію, що стосується потреб України в умовах війни.

Мате Кочіш підкреслив, що така діяльність є класичним прикладом операцій впливу, які мають на меті дискредитацію Угорщини на міжнародній арені та тиск на уряд для зміни його політики щодо України. Він також зазначив, що закони про прозорість повинні запобігати поширенню іноземної дезінформації в угорському суспільстві.

Нагадаємо, що 9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу угорської військової розвідки, яка діяла проти інтересів України. В результаті були затримані двоє шпигунів, яких суд заарештував.

Метою цієї мережі було збирання інформації про військову безпеку Закарпатської області, виявлення вразливих місць у наземній та повітряній обороні регіону, а також дослідження суспільно-політичних настроїв місцевих жителів, зокрема їхньої реакції на можливе вторгнення угорських військ.

Після цього інциденту між Україною та Угорщиною відбувся обмін висилками дипломатів. Угорщина вислала двох українських працівників посольства, звинувачуючи їх у шпигунстві, а Україна у відповідь вислала двох угорських дипломатів з Будапешта.