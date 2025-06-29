Як повідомляє угорське видання Index

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, висловив думку, що ЛГБТ-прайд, який відбувся в Будапешті, незважаючи на заборону уряду, був організований за вказівкою Брюсселя. Цю інформацію оприлюднило угорське видання Index.

В своєму виступі перед приватною групою “Клуб воїнів” Орбан назвав події на марші рівності “огидними та ганебними”. Він вважає, що цей прайд є яскравим прикладом того, якою могла б бути Угорщина без його уряду.

“Вони видали наказ у Брюсселі, що в Будапешті має бути прайд. Їхні політики-маріонетки виконали цей наказ. Це доказ того, яким було б наше життя, якби країною не керував національний уряд, який захищає наш суверенітет.” – Віктор Орбан

Орбан також звинуватив партії “Тиса” та “Демократична коаліція”, а також мера Будапешта Гергеля Корачоня у підтримці проведення прайду.

Крім того, він підкреслив, що “маріонеткові політики” будуть просувати міграцію, зменшення комунальних послуг та питання війни Росії проти України.

На завершення, Орбан зазначив, що “жодна демонстрація не може конкурувати з 3,7 мільйона виборців на гендерному референдумі 2022 року”.