Віктор Орбан про блокування України в НАТО та ЄС

Про це угорське видання Magyar Nemzet

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, висловив думку, що чотири країни-члени НАТО – США, Туреччина, Словаччина та Угорщина – не бажають бачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО, що проходить у Гаазі. Цю інформацію оприлюднило угорське видання Magyar Nemzet.

Орбан зазначив, що відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО, запланованому на 25 червня, є свідченням завершення “попереднього розділу”. Він підкреслив, що це не випадковість, а чіткий сигнал.

“Річ у тім, що в дипломатії питання не в тому, де ви є, а де вас немає. Це важливіше. І це саме той випадок.” – Віктор Орбан

Крім того, прем’єр-міністр підкреслив, що Україні “немає місця в НАТО” і наголосив на тому, що національні інтереси Угорщини не передбачають участі в жодній інтеграційній спільноті з Україною.

“Я думаю, що національний інтерес Угорщини полягає в тому, щоб не бути разом з Україною в жодній інтеграційній спільноті. Ні в НАТО, ні в Європейському Союзі.” – Віктор Орбан

Нагадаємо, саміт НАТО проходить 24–25 червня у Гаазі, Нідерланди. Президент України Володимир Зеленський прибув до аеропорту Схіпгол у Амстердамі 23 червня, напередодні саміту.

24 червня Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом, подякувавши за запрошення до Гааги – міста правосуддя, і підкреслив важливість притягнення Росії до відповідальності за її злочини.

Того ж дня відбувся Форум оборонних індустрій, де Зеленський заявив, що потенціал оборонної промисловості України перевищує 35 мільярдів доларів, включаючи майже тисячу видів озброєнь, але для реалізації цього потенціалу Україні бракує фінансування.

Під час зустрічі з королем Нідерландів Віллемом-Александром Зеленський акцентував на тому, що Росія продовжує агресію проти України і не має наміру зупинятися, тому необхідно вжити скоординованих заходів, зокрема санкцій.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття нових кластерів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. В уряді країни стверджують, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Глава українського Міністерства юстиції Олена Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ проводить регулярні консультації з Угорщиною для розблокування переговорного процесу.

11 травня Угорщина відтермінувала переговори щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, через звинувачення Києва у шпигунстві проти Будапешта.

Крім того, Угорщина планує провести консультативний референдум щодо вступу України до ЄС, у бюлетені якого буде зазначено сім нібито загроз для країни від членства України. Референдум триватиме з середини квітня до 20 червня, а його результати не є обов’язковими для виконання урядом.

Уряд Угорщини також розіслав листи громадянам із закликом висловитися проти членства України в ЄС під час референдуму.