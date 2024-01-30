Будапешт запропонував компромісну угоду, відповідно до якої фінансування Україні виділятиметься за умови, “якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні”.

Орбан зазначив, що це щорічне затвердження також має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС.