Будапешт запропонував компромісну угоду, відповідно до якої фінансування Україні виділятиметься за умови, “якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні”.
Орбан зазначив, що це щорічне затвердження також має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС.
“На жаль, ця позиція розуміється або інтерпретується деякими країнами як засіб щорічного шантажу… Наша позиція полягає в тому, що йдеться не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу”, – стверджує угорський прем’єр.