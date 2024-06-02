Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан незадовго до виборів у Європарламенті, які мають відбутися за тиждень, 9 червня, оголосив, що потрібно не воювати з Росією, а шукати з нею миру.

Про це політик заявив на передвиборчому “марші миру”, який відбувся у суботу, 1 червня, в угорській столиці Будапешті, повідомляють видання 24.hu та ABC News.

“Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі”, — заявив угорський політик, який виступає проти військової підтримки України з боку ЄС.

За його словами, під час цих виборів між собою будуть змагатися ті, хто готовий воювати з Росією, і ті, хто зацікавлений в укладанні мирі з нею. Орбан наголосив, що він разом зі своїми однодумцями будуть представляти другу категорію. ТомЄу він має намір створити в Євросоюзі “коаліцію миру”, яку, з його слів, готовий буде підтримати Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах в Сполучених Штатах.

У своїй промові проросійський прем’єр-міністр додав, що “перемогти Росію неможливо”.

Також Орбан засудив своїх партнерів з ЄС і НАТО, які допомагають Україні, як “провійськових” і виступив за перемогу на виборах колишнього президента США Дональда Трампа. У своїй промові він сказав, що перемога Трампа в листопаді призведе до того, що він і адміністрація США сформують “трансатлантичну мирну коаліцію”, яка може покласти край бойовим діям в Україні.