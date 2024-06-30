Про це пише Euronews.
Зараз європейські праві, представлені у Європарламенті, входять до складу європейської партії “Ідентичність і демократія” (Партія ІД). До неї входить, зокрема, й Австрійська партія свободи.
“Сьогодні ми створюємо політичне утворення, яке дуже швидко стане найбільшою фракцією європейських правих. Це станеться протягом кількох днів”, – цитує Орбана Magyar Nemzet.
На сторінках цього видання Орбан опублікував програмну статтю, в якій обвинуватив традиційні європейські групи у створенні “провоєнного пакту”. Він вважає, що альянс Європейської народної партії з соціалістами та лібералами підтримують війну, міграцію та стагнацію.
Він пише, що Європа перебуває у кризі, а Європейський союз занепадає.
“Християнська цивілізація, яка визначала рамки нашого життя, зникає… Економічна роль континенту у світі неухильно та різко зменшується протягом останніх трьох десятиліть”, – йдеться в статті Орбана.
Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що в кризі винна брюссельська бюрократія, яка, на його думку, прийняла численні помилкові рішення. Він стверджує, що підтримка Європою України була особливо згубною.
“Європейські бюрократи безперервно надсилають народні гроші в Україну, тоді як санкції підірвали європейський бізнес, підштовхнули інфляцію та поставили мільйони громадян у скрутне становище”, — заявив Орбан.
Він також критикує енергетичну політику ЄС, зазначивши, що Європа зараз використовує більше вугілля та стикається з вищими цінами на енергоносії, ніж п’ять років тому.
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