Віктор Орбан проти вступу України до ЄС через війну

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, висловив свою позицію проти вступу України до Європейського Союзу. Він аргументує це тим, що такий крок може призвести до перенесення війни на угорську територію. Ці заяви були зроблені у відповідь на запитання про можливість відкриття переговорів щодо членства України в ЄС.

Орбан підкреслив, що основною проблемою залишається війна. Він зазначив:

“Проблема – це війна. Якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну. І ми не хотіли би бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить для нас безпосередню небезпеку. Бо якщо член Європейського Союзу перебуває у стані війни, це означає, що Європейський Союз – це війна, і нам це не подобається.”

Крім того, Орбан уникнув прямої відповіді на питання про те, чи зніме Угорщина своє вето на відкриття переговорів у разі оголошення перемир’я, зазначивши, що наразі такого перемир’я немає.

Саміт Європейської ради, на якому планується обговорення прогресу України у вступі до ЄС, відбудеться 26-27 червня у Брюсселі. У проекті комюніке, який планується ухвалити за підсумками зустрічі, йдеться про готовність ЄС посилити санкції проти Росії, заклики до припинення вогню та виділення раніше обіцяних 30,6 млрд євро.

Україна вже подала документи на розгляд Єврокомісії для відкриття трьох переговорних кластерів: “Основи процесу вступу в ЄС”, “Внутрішній ринок” та “Зовнішні відносини”. Однак процес відкриття переговорів затримується через позицію Угорщини, яка вважає, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.