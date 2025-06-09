Віктор Орбан про Росію, НАТО та блокування вступу України до ЄС

Про це він сказав в французькому LCI

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, висловив думку, що Росія не є серйозною військовою загрозою для країн НАТО, оскільки не змогла досягти своїх цілей в Україні. Цю заяву він зробив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI.

Орбан зазначив, що не відчуває страху перед можливим розширенням російсько-українського конфлікту до глобального масштабу.

“Росіяни заслабкі для цього. Вони не можуть навіть перемогти Україну, тож вони не можуть справді напасти на НАТО.” – Віктор Орбан

Крім того, він підкреслив, що для угорців та Європейського Союзу не є вигідним мати загрозу війни та прямого конфлікту з Росією, тому Україна не повинна стати членом НАТО.

“Для нас, угорців, і для всього ЄС не в наших інтересах мати загрозу війни та прямого конфлікту з Росією. Саме тому Україна не може стати членом НАТО. Я думаю, що ми розуміємо історію України трохи краще, ніж французи. Ми вважаємо, що росіян ми не повинні любити, але ми повинні мати з ними угоди.” – Віктор Орбан

Відповідаючи на інше запитання, Орбан висловив думку, що Україна “програє війну”, а реальні переговори про її припинення відбудуться між Росією та США.

“Ні європейці, ні українці не зможуть досягти згоди з росіянами. Потрібна буде угода між росіянами та американцями.” – Віктор Орбан

Також він додав, що Україна не готова до членства в НАТО чи Європейському Союзі.

Угорщина блокує вступ України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття нових кластерів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Уряд Угорщини вважає, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Глава Міністерства юстиції України Олена Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ проводить регулярні консультації з Угорщиною для розблокування переговорного процесу.

11 травня Угорщина відклала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, через звинувачення Києва у шпигунстві на адресу Будапешта.

Крім того, Угорщина планує провести консультативний референдум щодо вступу України до ЄС. У бюлетені буде наведено сім потенційних загроз для Угорщини від членства України в ЄС. Референдум розпочнеться в середині квітня і триватиме до 20 червня, а результати голосування не є обов’язковими для виконання урядом.

Уряд Угорщини також розіслав листи громадянам із закликом висловитися проти членства України в ЄС під час референдуму.