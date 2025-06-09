Віктор Орбан про Росію, НАТО та блокування вступу України до ЄС

Про це він сказав в французькому LCI
Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, висловив думку, що Росія не є серйозною військовою загрозою для країн НАТО, оскільки не змогла досягти своїх цілей в Україні. Цю заяву він зробив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI.
Орбан зазначив, що не відчуває страху перед можливим розширенням російсько-українського конфлікту до глобального масштабу.
“Росіяни заслабкі для цього. Вони не можуть навіть перемогти Україну, тож вони не можуть справді напасти на НАТО.”
Крім того, він підкреслив, що для угорців та Європейського Союзу не є вигідним мати загрозу війни та прямого конфлікту з Росією, тому Україна не повинна стати членом НАТО.
“Для нас, угорців, і для всього ЄС не в наших інтересах мати загрозу війни та прямого конфлікту з Росією. Саме тому Україна не може стати членом НАТО. Я думаю, що ми розуміємо історію України трохи краще, ніж французи. Ми вважаємо, що росіян ми не повинні любити, але ми повинні мати з ними угоди.”
Відповідаючи на інше запитання, Орбан висловив думку, що Україна “програє війну”, а реальні переговори про її припинення відбудуться між Росією та США.
“Ні європейці, ні українці не зможуть досягти згоди з росіянами. Потрібна буде угода між росіянами та американцями.”
Також він додав, що Україна не готова до членства в НАТО чи Європейському Союзі.
Угорщина блокує вступ України до ЄС
З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття нових кластерів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Уряд Угорщини вважає, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.
Глава Міністерства юстиції України Олена Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ проводить регулярні консультації з Угорщиною для розблокування переговорного процесу.
11 травня Угорщина відклала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, через звинувачення Києва у шпигунстві на адресу Будапешта.
Крім того, Угорщина планує провести консультативний референдум щодо вступу України до ЄС. У бюлетені буде наведено сім потенційних загроз для Угорщини від членства України в ЄС. Референдум розпочнеться в середині квітня і триватиме до 20 червня, а результати голосування не є обов’язковими для виконання урядом.
Уряд Угорщини також розіслав листи громадянам із закликом висловитися проти членства України в ЄС під час референдуму.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Угорщина блокує вступ України до ЄС, використовуючи передвиборчі стратегії Орбана та шпигунські скандали, що загострює відносини між країнами.
- Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відвідав Київ під час ракетних атак Росії, підкреслюючи підтримку України у війні та важливість єдності світу.
- Комітети закордонних справ Естонії, Латвії та Литви підтримують Україну у боротьбі з Росією та її інтеграції в НАТО і ЄС.