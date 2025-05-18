Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, висловився про можливе членство України в Європейському Союзі, назвавши його “найбільшою загрозою” для своєї країни. Ці слова він озвучив під час партійного заходу FIDESZ у Будапешті, що викликало широкий резонанс у медіа.

Орбан зазначив, що “сьогодні членство України в ЄС є найбільшою загрозою”. Цю думку він також підтвердив у соціальних мережах, підкресливши, що “перша битва вже почалася” і її назва – “Вибори 2025”.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна “була банкрутом ще до війни” і не може функціонувати без постійної фінансової підтримки. За його словами, українці прагнуть вступити до ЄС за будь-яку ціну, щоб отримати доступ до коштів європейських платників податків.

Орбан також висловив занепокоєння, що українське членство може загрожувати Європі: “Українці не думають про те, що можуть принести війну до ЄС, знищити європейських фермерів і перетворити нас на коридор для мафії. Але нас, угорців, це хвилює!”

Крім того, він звинуватив Брюссель у спробах нав’язати Угорщині “проукраїнську коаліцію” і заявив, що інтеграція України не принесе вигоди Європі. За його словами, це негативно вплине на угорських фермерів, робітників та бюджет країни.

Орбан наголосив: “Ми повинні опиратися – і будемо!” Він вважає, що хоча українське членство може бути вигідним для Заходу, для Угорщини це лише проблеми. “Їм дістається кава, нам – гуща”, – додав він, зазначивши, що кордони будуть штурмувати, робочі місця заберуть у угорців, а гроші вивезуть за межі країни.

Прем’єр також розкритикував антиросійські санкції, назвавши їх провальними, і звинуватив ЄС у втраті стратегічного бачення. За його словами, на фоні глобальних змін Європа виявилася слабкою, а її економічна стратегія – розваленою.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Уряд країни стверджує, що членство України стане тягарем як для ЄС, так і для самої Угорщини.

Глава Міністерства юстиції України Олена Стефанішина повідомила, що Київ погодив з Будапештом регулярні консультації з 12 травня, щоб розблокувати переговорний процес про вступ України до ЄС.

11 травня Угорщина відклала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня. У Міністерстві закордонних справ Угорщини пояснили це звинуваченнями Києва у шпигунстві проти Будапешта.

Угорщина також планує провести консультативний референдум стосовно вступу України до ЄС. У бюлетені буде наведено сім нібито загроз для Угорщини від українського членства. Референдум розпочнеться в середині квітня і триватиме до 20 червня. Результати голосування не будуть обов’язковими для уряду.

Крім того, угорський уряд надіслав громадянам листи з закликом висловитися проти вступу України до ЄС під час консультативного референдуму.