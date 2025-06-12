Віктор Орбан підтримує Грузію: економічні успіхи та політична напруга

Про це він заявив під час спільної пресконференції, передає News Georgia

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Грузію “звіром, якого боїться Брюссель”, висловлюючи підтримку уряду цієї країни. Ці слова пролунали під час спільної пресконференції з грузинським прем’єром, який відвідав Будапешт з офіційним візитом.

Орбан акцентував увагу на вражаючих економічних досягненнях Грузії, зокрема на семивідсотковому зростанні ВВП, зниженні дефіциту бюджету та державного боргу. Він зазначив:

“Усі заздрять Грузії – і ми теж. Семивідсоткове економічне зростання! Це ж разюче досягнення. Водночас у вас знижується дефіцит бюджету, зменшується державний борг. Для нас дуже важливо розповідати про успіхи Грузії, бо це справді значні кроки вперед. Я впевнений – досягти цього було непросто. Ми, угорці, пишалися б такими результатами.” – Віктор Орбан

Крім того, Орбан висловив думку, що з 2022 року “глобальні ліберали” намагалися дестабілізувати ситуацію в Грузії та Угорщині, щоб усунути чинні уряди. Він додав:

“Уявіть, що було б тоді. І сьогодні нам, як і раніше, доводиться боротися. Тому що для них грузинський уряд – це звір, з яким Брюссель боїться зіткнутися віч-на-віч. Саме Грузія першою зважилася чинити опір. І це нам близько.” – Віктор Орбан

Орбан є ключовим союзником партії “Грузинська мрія” в Європейському Союзі, підтримуючи її євроінтеграційні прагнення та виступаючи проти санкцій щодо грузинської влади.

Водночас у Грузії тривають політичні протистояння. 28 листопада 2024 року прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року, що стало наслідком протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких перемогла “Грузинська мрія”.

Президентські вибори 14 грудня 2024 року також не були визнані опозицією. Виборча колегія обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі, який отримав 224 голоси, ставши єдиним кандидатом. Колишня президентка Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати виборів і не планує залишати посаду, назвавши обрання Кавелашвілі “насмішкою над демократією”.

29 грудня 2024 року Кавелашвілі склав присягу, а Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац. Проте політична напруга в країні залишається високою.

Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично призупинено через дії партії “Грузинська мрія”, зокрема через ухвалення законів про “іноагентів” та обмеження прав ЛГБТ-спільноти. Також ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня 2024 року.