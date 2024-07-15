Він опублікував фото на своїй сторінці в Instagram.
Попри серйозну травму, не втрачає гумору і підписав світлину словами: “Той во, впав”.
“Бл*ь, виклав фотку, х*лі ви ниєте? Я отримав поранення воюючи за Україну і ні разу за війну не жмиханувшись. Я ні про що не жалкую я її люблю))”, — написав Розовий на своїй сторінці у Х.
Нагадаємо, комік отримав поранення у вечірній час 21 березня. Протягом наступних двох тижнів медики боролися за його життя, проводячи операцію.
Інформацію про поранення військового довгий час намагалися зберігати в таємниці, оскільки ставало питання життя чоловіка.
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