Про це йдеться в указі Президента.

До цього Віктор Микита працював головою Закарпатської обласної державної адміністрації, куди був призначений у грудні 2021 року.

Віктор Микита – уродженець села Ільниця Іршавського району Закарпатської області. У 1998-му закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум, Національну академію внутрішніх справ України.

Починаючи з 1999 року працював на низці підприємств, зокрема на УДППЗ «Укрпошта», а з 2003-го – у правоохоронних органах на різних посадах. У 2013-14 роках служив в Донецьку, а у 2015-18 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.

Ще одним заступником керівника ОП стала сьогодні Ірина Верещук, яка була головою Мінреінтеграції.