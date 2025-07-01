Вікторія Амеліна посмертно отримала премію Джорджа Орвелла за книгу про війну

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 липня 2023 року світ втратив видатну письменницю та активістку Вікторію Амеліну. Вона отримала поранення під час обстрілу російськими військами кафе RІА в Краматорську 27 червня і, на жаль, померла в лікарні через кілька днів. Напередодні, 25 червня 2025 року, Вікторія посмертно була удостоєна премії Джорджа Орвелла у категорії «Політичне письмо» за свою книгу «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну», яка була опублікована вже після її смерті за підтримки колег та друзів.

Збереження пам’яті про Вікторію Амеліну та розвиток фестивалю

Нью-Йоркський літературний фестиваль, заснований Вікторією Амеліною у 2021 році, продовжує свою діяльність. Вікторія мала родинні зв’язки з Нью-Йорком, і перейменування міста з Новгородського на Нью-Йорк стало для неї важливим джерелом натхнення. Фестиваль став символом відновлення української культури в рідному краї.

Програма фестивалю охоплювала літературу, музику, театр та майстер-класи. Однією з ключових складових був конкурс есе, присвячений поверненню власних назв. Участь у ньому брали підлітки, які розмірковували над перейменуванням своїх містечок.

Софія Челяк, програмна директорка BookForum, зазначила:

“Були запити навіть проводити фестиваль в американському Нью-Йорку. Але для Віки було дуже важливо, щоб локаційно ця подія відбувалася саме на Донеччині, саме в Нью-Йорку. Тому ми поки чекаємо деокупації цього міста. І сподіваємося, що з фестивалем ми повернемось найближчим часом.”

Організація продовжує працювати, створюючи нові конкурси есе та розширюючи географію проєкту до Торецького району, запрошуючи підлітків з усієї області. В пам’ять про Вікторію планують розвивати її справу та втілювати мету її життя і творчості.

Поїздки на Донеччину – форма боротьби з пропагандою

З початку війни у 2014 році Вікторія Амеліна активно відвідувала прифронтові території, зокрема Донецьку область. Вона підтримувала фестиваль «Кальміюс» і вважала свою присутність на Донеччині важливим кроком у боротьбі з російською пропагандою. Вікторія була не лише вчителем української культури, а й медіатором, який допомагав протистояти дезінформації.

Під час повномасштабного вторгнення вона займалася евакуацією, допомагаючи багатьом виїхати з Нью-Йорка. 27 червня 2023 року, супроводжуючи групу колумбійських журналістів, інтелектуалів і політиків на Донеччині, Вікторія стала жертвою обстрілу, отримавши смертельне поранення, тоді як інші учасники події зазнали легких травм.

Софія Челяк згадує Вікторію так:

“Вона була абсолютно весела і така… Вона мене справді навчила безумовної любові у житті. І що це любовно, тобто просто до людини. І з нею було дуже… Вона була хуліганкою з якогось боку. Вікторія багато мандрувала, знала мови і була шалено освіченою. У неї був дуже цікавий спосіб мислення – гуманітарний і водночас точний завдяки ІТ-минулому. Вона була шалено емпатична і переживала за всіх і за все, можливо, навіть трохи в останню чергу за себе.”

Премія Джорджа Орвелла – визнання таланту

25 червня 2025 року Вікторія Амеліна посмертно отримала премію Джорджа Орвелла – одну з найпрестижніших світових літературних нагород. Це велике досягнення для української літератури, адже нагорода присуджена за книгу про війну.

Софія Челяк відзначає:

“Вікторія б зараз не оцінила цю свою перемогу. Вона б сказала: ‘О Боже, мені дали цю перемогу, тому що я померла’. Це цинічно звучить, але імовірніше, вона б так і сформулювала. Вона, бувало, сумнівалася у своїх силах. Хоча була геніальною.”

Важливо підкреслити, що премію їй присудили не за смерть, а за її чудову книгу, яка стала свідченням її літературного успіху та визнання таланту.