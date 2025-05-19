Вікторія Фуртуне, молдовська політикиня, яка має зв’язки з проросійським олігархом Іланом Шором, оголосила про своє прагнення повернути Молдові Буджак – історичний регіон, що нині є частиною південної Одеської області України. Вона поділилася своїми думками у відеозверненні на своєму Telegram-каналі.

Фуртуне підкреслила, що Молдова має всі підстави для перегляду своїх кордонів, щоб відновити вихід до моря. Вона зазначила, що втрата Буджаку позбавила країну важливого доступу до морських шляхів, що ставить її в невигідне становище. “Без Буджаку Молдова – це як лев на прив’язі”, – заявила вона.

Раніше Вікторія Фуртуне працювала прокуроркою, а у 2023 році брала участь у виборах, знімаючи агітаційний ролик у Тирасполі – столиці невизнаного Придністров’я. Під час виборчої кампанії вона не приховувала своїх зв’язків із Іланом Шором, який наразі перебуває в Росії та очолює проросійську групу впливу в Молдові.

У 2024 році Фуртуне стала лідеркою новоствореної політичної партії “Молдова Маре”, яка активно підтримує ідеї відновлення “великої Молдови” та повернення історичних територій, зокрема Буджаку. Ця ініціатива викликала значний резонанс у суспільстві та політичних колах.