Вілла Ґетті, відома своєю унікальною архітектурою та мистецькими колекціями, знову відкриє свої двері для відвідувачів 27 червня. Першою виставкою стане експозиція, присвячена мистецтву та артефактам пізньої бронзової доби Стародавньої Греції, яка триватиме до січня 2026 року.

Цей музей був закритий після серйозної пожежі, що сталася 7 січня 2025 року, яка завдала значних пошкоджень території. Вілла Ґетті є частиною музею Дж. Пола Ґетті і є точною копією стародавньоримської вілли Папірі, розташованої в Кампанії. У колекції музею зберігаються роботи таких видатних художників, як Вінсент ван Гог та Клод Моне.

Хоча деякі дерева на території музею згоріли, колекція залишилася неушкодженою завдяки зусиллям 17 співробітників, які встигли евакуювати культурні цінності та загасити локальні осередки вогню. Пожежа, що сталася в районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс, завдала значних руйнувань.

Після інциденту Вілла Ґетті проходила реставрацію протягом чотирьох місяців, під час якої було проведено масштабне прибирання як зовні, так і всередині будівлі. Зокрема, було видалено понад 1300 пошкоджених дерев.

Генеральна директорка J. Paul Getty Trust, Кетрін Флемінг, висловила вдячність всім, хто брав участь у відновленні музею, зазначивши, що без їхньої допомоги повторне відкриття було б неможливим.

Перша виставка після відновлення носитиме назву “Царство Пілос: Воїни-правителі Стародавньої Греції”. Вона представить понад 230 творів мистецтва та артефактів пізньої бронзової доби з Мессенії та Мікенської цивілізації часів царя Нестора. В експозиції можна буде побачити глиняні таблички, золоті прикраси, вишукану зброю, настінні розписи та документи, що відображають життя до XII століття до нашої ери.

Вхід на виставку буде безкоштовним за умови попередньої реєстрації, а сама виставка триватиме до січня 2026 року.

Пожежа 7 січня у Лос-Анджелесі стала однією з наймасштабніших за останні роки, знищивши понад 14 тисяч будівель і забравши життя щонайменше 28 людей. Більше 300 тисяч мешканців були змушені евакуюватися. Також повністю згоріли Музей кроликів і ранчо Вілла Роджерса.

У зв’язку з цією катастрофою церемонію оголошення номінантів на “Оскар” перенесли на два дні, а під час самої події вшанували пожежників, які боролися зі стихією.