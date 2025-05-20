Під час перевірки мікроавтобуса, що прямував до Румунії, закарпатські прикордонники виявили вражаючу колекцію історичних листівок і поштових марок, що належать до початку 20 століття. Ця знахідка стала справжньою сенсацією для правоохоронців.

Всього було вилучено близько 450 листівок і марок, які датуються періодом з 1914 по 1918 роки. Ці предмети мають значну культурну та історичну цінність, що підкреслює їх важливість для національної спадщини, як зазначили представники Державної прикордонної служби України.

Зараз колекція передана на експертизу, де буде встановлено її походження та оцінено вартість. Вилучення таких артефактів є важливим кроком у боротьбі з незаконним вивезенням культурних цінностей за межі країни.

Прикордонники, спільно з митниками, продовжують посилений контроль на кордоні, щоб виявляти подібні випадки та захищати історичні артефакти від незаконного вивезення.