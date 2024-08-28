Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов у Facebook.
“Сьогодні знову передали 200 FPV-дронів одній з бригад нацгвардійців з Вінниці. Крім цього, за кошти субвенції, яку ми раніше виділили, хлопці придбали мікроавтобус для перевезення особового складу”, — зазначив він.
Також, за словами міського голови, захисникам були передані маскувальні сітки. Раніше, 23 серпня, Вінниця передала підрозділам ЗСУ та Нацгвардії 400 FPV-дронів, а також приціли та тепловізори.
Вінницька міськрада з початку року уклала 17 договорів на закупівлю техніки для ЗСУ на загальну суму 286 млн грн, а на останній 48-й сесії додатково виділила ще 50 млн грн на підтримку п’яти військових підрозділів.
- «Азовці» воюватимуть американською зброєю: Денис «Редіс» Прокопенко зробив заяву
- Один із 900 повернутих з полону — представник «Азову»: Денис Прокопенко «Редіс» прокоментував нещодавній обмін
- Командир бригади “Азов” Денис Прокопенко показав фото перемовин з росіянами у травні 2022-го під час боїв за Маріуполь