Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Вінниці стартував унікальний проєкт під назвою “Казки героїв нашого часу”, ініційований Ксенією Клубань, яка є переселенкою з Харкова. Цей проєкт об’єднує реальні історії військових, інтерв’ю з ними, а також інклюзивний підхід до виховання дітей, які беруть участь у театральних виставах.

“Цей проєкт започаткувався ще до війни, бо я хотіла написати казки, які допомагають дітям боротися зі своїми страхами. Але ми стали ВПО, втратили виробництво. Я отримала травму і два місяці не могла ні писати, ні говорити.” – Ксенія Клубань

Ідея проєкту відновилася, коли сім’я Клубань почала оговтуватися від труднощів. Влітку минулого року вони почали створювати казки для своїх дітей, в яких тварини з особливостями стали символами реальних людей. Ксенія зазначає, що в кожній історії за образом тварини стоїть реальний військовий, який погодився на інтерв’ю.

“Це не просто вигадані персонажі. За кожною казкою стоїть справжня особистість. Ми перетворюємо цих героїв на тваринок, вигадуємо історії про те, як вони долають труднощі, допомагають іншим, змінюють світ навколо себе.” – Ксенія Клубань

Проєкт реалізується у партнерстві з театральною студією “Левко”. У виставах беруть участь діти з різними можливостями, незалежно від їхнього досвіду чи стану здоров’я. Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко підкреслила, що цей проєкт є важливою складовою інклюзивного виховання.

Кожна казка має просту, але глибоку мету – виховати в дітях емпатію та повагу до інших, зокрема до військових і людей з інвалідністю.

“Ми хочемо, щоб дитина побачила суперсилу в собі – і так само шукала її в інших. А ще – щоб знала, як правильно спілкуватися з людьми з особливостями, як підтримати, як проявити повагу.” – Ксенія Клубань

На презентаціях проєкту діти активно реагують, слухають і запам’ятовують. Наразі в проєкті вже створено п’ять казок, які супроводжуються анімацією, рухами, фідбеком та навіть міні-інструкціями для батьків і педагогів, як обговорювати складні теми з дітьми.

З 1 вересня 2025 року ініціатори проєкту планують впровадити театральні вистави в школах Вінниці та громади. Старші школярі зможуть ставити вистави для молодших, а молодші – створювати власні супергеройські казки.