Стрілянина у Вінниці: затримано підозрюваного, поранено одну людину

Як зазначено на сторінці поліції Вінниччини в Telegram

У Вінниці правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в селі Агрономічне, внаслідок якої одна людина отримала поранення. Про це повідомила речниця обласної поліції Заріна Маєвська.

Затримання відбулося в орендованій квартирі, де підозрюваний переховувався. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

Інцидент стався 10 червня близько 15:30. В результаті конфлікту 34-річний чоловік отримав поранення в район ключиці. Потерпілому була надана медична допомога, але госпіталізація не знадобилася, і він залишився вдома.

Після стрілянини підозрюваний втік з місця події, проте його вдалося затримати. На місці події були вилучені предмети, схожі на зброю, які направили на експертизу.

“Особу фігуранта встановили, встановлюємо його місцезнаходження. На місці події вилучено предмети, схожі на зброю, їх направлено на експертизу.” – Заріна Маєвська, речниця обласної поліції

За даними поліції, конфлікт виник через зауваження, зроблене зловмиснику, який йшов вулицею зі зброєю в руках. За словами постраждалого, підозрюваний, перебуваючи у стані сп’яніння, здійснив кілька пострілів, влучивши в чоловіка.

Правопорушник також погрожував зброєю як громадянам, так і працівникам поліції, після чого втік, залишивши автомобіль свого знайомого, на якому пересувався.

З автомобіля були вилучені карабін, пістолет Glock, патрони та гільзи. Перед стріляниною підозрюваний також побив 31-річну жінку на території кінно-спортивного клубу, і вона наразі перебуває в лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи погрозу вбивством, хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо працівника правоохоронного органу.