Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян привітав Міхеїла Кавелашвілі з обранням на пост президента Грузії, висловивши надію на зміцнення партнерства двох країн.

Про це пише Newsgeorgia.

“Вірменія розраховує на зміцнення нашого стратегічного партнерства та розвиток співпраці на всіх рівнях”, — написав Пашинян у соцмережі Х.

Він побажав Кавелашвілі успіхів “у цій важливій ролі”.

Зауважимо, що висуванця правлячої партії “Грузинська мрія”, ексдепутата парламенту Міхеїла Кавелашвілі сьогодні було обрано шостим президентом Грузії. Політик не мав конкурентів та отримав 224 із 300 голосів колегії вибірників. Примітно, що опозиція у процесі голосування не брала участі.

Інавгурацію Кавелашвілі заплановано на 29 грудня. Термін повноважень нового президента становитиме п’ять років.

Разом з тим, легітимним президентом Кавелашвілі не визнає жодна опозиційна партія, а також п’ятий президент Саломі Зурабішвілі. Вони вимагають призначення нових парламентських виборів.