Про це пише News.am.

Пашинян повідомив, що Вірменія надіслала нову пропозицію Азербайджану, яку Баку ще не встиг ознайомитися. Він також зазначив, що в останньому проєкті мирного договору з 17 статей 13 вже узгоджені, а три статті мають переважно узгоджений словниковий запас.

“Суть нашої пропозиції така: беремо всі узгоджені статті та формулювання і підписуємо це як мирний договір. Ми вважаємо це можливим, оскільки в них закріплені всі фундаментальні принципи миру між Вірменією та Азербайджаном”, – оголосив прем’єр Вірменії.

Пашинян заявив, що Єреван готовий продовжити обговорення питань, які не будуть включені в угоду, і вважає, що після підписання договору можуть бути встановлені дипломатичні відносини між Вірменією та Азербайджаном.

Це створить додаткову платформу для обговорення інших питань. З кінця минулого року обидві країни відзначили прогрес у переговорах щодо мирної угоди, включаючи обмін полоненими та процес делімітації кордону.

Проте, останнім часом лідери держав не зустрічались для досягнення значного прогресу.