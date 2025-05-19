У Сполучених Штатах винесли вирок Хаді Матару, якого засудили до 25 років позбавлення волі за напад з ножем на письменника Салмана Рушді у 2022 році. Цей напад призвів до серйозних травм Рушді, включаючи втрату ока. Про це повідомляють численні джерела.

Прокурор підкреслив, що наслідки нападу торкнулися не лише самого Рушді, а й понад 1400 свідків, які стали свідками цього жахливого інциденту. Суддя зазначив, що напад був націлений не лише на конкретну особу, а й на основоположне право на свободу слова. Тому 25 років ув’язнення є необхідними для запобігання подібним злочинам у майбутньому.

Під час оголошення вироку Хаді Матар виголосив коротку промову, в якій назвав Рушді лицеміром і тираном, а також висловив свою позицію щодо «різниці між нападом на святе і свободою слова».

Крім того, Матар був визнаний винним у пораненні Ральфа Різа, який також був на сцені під час нападу. За це йому призначили 7 років ув’язнення, які відбуватимуться одночасно з основним терміном за замах на вбивство.

Хаді Матар також обвинувачується у федеральних злочинах, пов’язаних із тероризмом, але дата судового розгляду поки що не визначена. Адвокат Матар, Натаніель Бароун, заявив про намір подати апеляцію та закликав суддю пом’якшити покарання до 12 років, враховуючи відсутність попередніх судимостей і молодий вік нападника (24 роки на момент скоєння злочину).

Деталі нападу на Салмана Рушді

12 серпня 2022 року, під час виступу на літній мистецькій конференції у Нью-Йорку, на Салмана Рушді напав 24-річний Хаді Матар. Нападника затримали на місці, проте він не визнав себе винним у замаху на вбивство та нападі.

Салман Рушді став головним свідком на суді, детально описавши напад і отримані травми. Він розповів, що в перші хвилини після нападу усвідомлював, що його життя може закінчитися.

Свідчення надав також хірург, який проводив операцію Рушді, зазначивши, що без термінового медичного втручання травми могли бути смертельними.

Хто такий Салман Рушді

Салман Рушді – британський письменник індійського походження, народжений у 1947 році в Бомбеї (тепер Мумбай). Він обіймав посаду президента PEN America з 2004 по 2006 рік і є засновником Міжнародного парламенту письменників.

Його твори поєднують магічний реалізм з історичною фантастикою, досліджуючи зв’язки та розриви між східною та західною цивілізаціями. Роман «Опівнічні діти» (1981) отримав Букерівську премію і був визнаний найкращим серед усіх переможців премії на 25-ту та 40-ву річниці її заснування.

У 2007 році Рушді отримав рицарське звання від королеви Єлизавети II за заслуги в літературі. У 2023 році журнал Time включив його до списку 100 найвпливовіших людей світу.

У квітні 2024 року вийшли його мемуари «Ніж: Роздуми після замаху на вбивство», за мотивами яких планується документальний фільм режисера Алекса Гібні.

Книга «Сатанинські вірші» та фетва

Роман Рушді «Сатанинські вірші» заборонений в Ірані з 1988 року через звинувачення у нарузі над ісламом. Назва твору походить від частини Корану, а основні теми – еміграція, культурна ідентичність, сенс буття і релігія.

Після публікації книги аятола Рухолла Хомейні видав фетву, закликаючи до вбивства Рушді і пропонуючи нагороду майже у 3 мільйони доларів за його смерть. Це призвело до кількох замахів на письменника та нападів на його близьких.