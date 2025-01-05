Там зафіксовано вже 30 випадків зараження. Йдеться про метапневмовірус, який спричиняє важкі форми ГРВІ, пневмонію та бронхіт.

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я Казахстану.

У країні вже виявлено понад 30 випадків зараження новим вірусом. Як правило, захворювання вірусом проходить у легкій формі, але у людей з ослабленою імунною системою на його тлі може розвинутися пневмонія.

Що відомо про новий вірус HMPV

HMPV передається в основному повітряно-краплинним шляхом і меншою мірою контактно-побутовим шляхом. Він викликає грипоподібні симптоми та може призвести до серйозних респіраторних проблем, особливо серед дітей і вразливих груп. Основні симптоми інфекції – кашель, нежить, задишка, лихоманка, головний біль.

Вперше хворобу вперше виявили 2001 року, однак вакцини, щоби запобігти цьому, не розроблено. Специфічне лікування відсутнє, застосовується симптоматичне лікування.

Раніше видання NDTV писало про, що Китай зіткнувся з новим спалахом вірусу (HMPV), який швидко поширюється, викликаючи симптоми, схожі на грип і COVID-19. Звіти та публікації в соціальних мережах свідчать про те, що вірус швидко поширюється, а деякі стверджують, що лікарні та крематорії переповнені.

Окрім метапневмовірусу, у Китаї також реєструють випадки захворювання на грип А, Mycoplasma pneumoniae та COVID-19, що додатково навантажує систему охорони здоров’я країни.