Один із дронів наблизився до кордону з Литвою на відстань 70 кілометрів.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн” у Телеграмі.

За даними групи, у період з 23:20 6 вересня до 08:13 7 вересня в Білорусь проникли сім дронів-камікадзе типу Shahed і один розвідувальний безпілотник Supercam. Дрони переважно прямували у Гомельську та Брестську області, а один із них досяг Гроденської області, долетівши до кордону з Литвою.

У той самий час у небі над Білоруссю діяли винищувачі та гелікоптери місцевих військово-повітряних сил, що свідчить про підвищену активність в південних та північних регіонах країни.

«Авіація була помічена не лише на півдні країни, але також і на самій півночі – в районі Островця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни могли долетіти не один, а два «Шахеди», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, вночі Сили ППО збили 58 російських ударних безпілотників типу Shahed.