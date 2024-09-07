Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн” у Телеграмі.
За даними групи, у період з 23:20 6 вересня до 08:13 7 вересня в Білорусь проникли сім дронів-камікадзе типу Shahed і один розвідувальний безпілотник Supercam. Дрони переважно прямували у Гомельську та Брестську області, а один із них досяг Гроденської області, долетівши до кордону з Литвою.
У той самий час у небі над Білоруссю діяли винищувачі та гелікоптери місцевих військово-повітряних сил, що свідчить про підвищену активність в південних та північних регіонах країни.
«Авіація була помічена не лише на півдні країни, але також і на самій півночі – в районі Островця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни могли долетіти не один, а два «Шахеди», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, вночі Сили ППО збили 58 російських ударних безпілотників типу Shahed.
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