Правоохоронці заочно повідомили про підозру директорам восьми шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, які добровільно перейшли на бік країни-агресора та впроваджували освітні програми за російськими стандартами.

Про це повідомили в Національній поліції України.

До повномасштабного вторгнення Росії ці освітяни працювали у школах викладачами різних предметів. Згодом за співпрацю з окупантами вони отримали керівні посади – директорів шкіл.

Вони не лише запровадили освітню програму за стандартами РФ, але й організовували “дружествєнниє мєпропріятія” за участю представників освітніх установ Росії та Білорусі. Також вони виступали на телеканалах, вони поширювали російські наративи про “єдіний братскій народ” та “ісконно рускіє зємлі”.

За пособництво державі-агресору, відповідно до українського законодавства, вчителів-колаборантів чекає покарання – до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 15 років.