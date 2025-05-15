15 травня у Рівному відбулася виставка, присвячена пам’яті загиблих військових, на якій експонували 17 вишиванок. Ця подія, що отримала назву “Коди пам’яті. Ціна національної ідентичності”, була ініційована родинами полеглих бійців. Вишиванки, представлені на виставці, мають особливу цінність: деякі з них були вишиті власноруч матерями, інші передавалися у родинах з покоління в покоління.

Серед експонатів була вишиванка, яку створила Надія Кривцова для свого сина, загиблого військового та поета Максима Кривцова. Вона поділилася, що Максим мав чотири вишиванки, вишиті нею, і одну з них він носив навіть у повсякденному житті. “Ми поховали його в вишиванці, яка була вишита зеленими нитками”, – розповіла мати.

Олександр Кривцов, батько загиблого, згадав, як минулого року він брав участь у “Забігові у вишиванках”, несучи сорочку сина на дистанції. Ця вишиванка стала символом пам’яті та гордості для родини.

На виставці також була представлена вишиванка Тараса Давидюка, загиблого добровольця та журналіста. Його мама, Людмила, розповіла, що працювала над вишиванкою вечорами, адже Тарас дуже любив носити вишиванки і пишався своєю українською ідентичністю.

Ще однією важливою історією є вишиванка Богдана Семенчука, який загинув у березні 2022 року, прикриваючи своїх побратимів під час ворожої атаки. Його мама, Алла, зазначила, що ця вишиванка є спадщиною родини, переданою від батька до сина. Вона підкреслила, що завдяки жертві їхніх синів українці мають можливість жити вільно і носити вишиванки як символ свободи.

Організаторка виставки, Ірина Рачковська-Баковецька, зазначила, що метою заходу є формування культури пам’яті серед жителів Рівненщини та привернення уваги до горя родин загиблих захисників. Вишиванки, представлені на виставці, символізують усіх героїв, які віддали своє життя за Україну, і нагадують про їхній внесок у боротьбу за свободу.