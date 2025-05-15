У Києві, в Національному музеї архітектури та побуту, відбулася виставка “Зв’язок поколінь”, присвячена Всесвітньому дню вишиванки. Ця подія дозволяє відвідувачам ознайомитися з автентичними українськими сорочками, а також сучасними варіаціями традиційного одягу.

Виставка об’єднала елементи української спадщини та сучасної моди. Серед експонатів можна побачити рідкісні вишиванки з різних регіонів України, таких як Київщина, Херсонщина, Харківщина та Луганщина. Окрім історичних зразків, представлені також сучасні моделі одягу, які зберігають традиційні елементи вишивки.

Наталія Яриш, засновниця бренду вишитого одягу Svarga, підкреслила важливість поєднання минулого і сучасності: “Ми пам’ятаємо, звідки ми, але творимо сьогодення. Надихаємося традиційними мотивами з музею і адаптуємо їх до сучасних тенденцій, додаючи нові кольори та крої. Кожна вишиванка розповідає про свій регіон походження”.

Оксана Повякель, генеральна директорка музею, зазначила, що вишиванка вже не є лише святковим одягом. Наприклад, костюм “Троєщина”, представлений на виставці, можна носити щодня – на роботу, до школи або навіть у Верховну Раду. Використання льону та сучасного крою робить його зручним і стильним.

Крім того, у Музеї просто неба в Пирогові була презентована книга “Вишиті сорочки Луганщини”, яка містить колекцію вишиванок з Луганської області. Кожна сорочка супроводжується викройкою та схемою для вишивання, що робить видання цінним ресурсом для збереження традицій.

День вишиванки в Україні святкують щороку в третій четвер травня. Це свято було започатковане студентами історичного факультету Чернівецького університету у 2006 році. Сьогодні його відзначають українці по всьому світу, підтримуючи національні традиції та культуру.