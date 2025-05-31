Кличко звинувачує Зеленського у спробах паралізувати Київраду

Про це Віталій Кличко заявив виданню Times

Віталій Кличко, міський голова Києва, висловив стурбованість щодо дій центральної влади, які, на його думку, спрямовані на його дискредитацію та паралізацію роботи Київської ради. Він вважає, що президент Володимир Зеленський через військові адміністрації намагається “відібрати владу в обраних мерів” і встановити авторитарний режим. Ці заяви Кличко зробив в інтерв’ю виданню Times.

“Я колись сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер ним смердить.” – Віталій Кличко

Кличко також підкреслив, що центральна влада намагається зруйнувати його репутацію. Він зазначив, що його статус як відомої особи слугує певним захистом.

“Мій статус знаменитості є захистом. Можна звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці, якого знає весь світ. Ось чому робиться все, щоб дискредитувати й зруйнувати мою репутацію.” – Віталій Кличко

Офіс президента не коментує заяви Кличка, що вже стало звичним у публічних суперечках між ним та центральною владою. Віталій Кличко неодноразово критикував дії військової адміністрації Києва, яку очолює Тимур Ткаченко.

Нещодавно Кличко вказав на посилення тиску на столичну владу та спроби заблокувати роботу Київради, що, на його думку, ускладнює ухвалення важливих рішень для киян. Він зазначив, що засідання Київради, заплановане на 29 травня, не відбулося через відсутність кворуму.

Тиждень тому Ткаченко звернувся до СБУ з проханням перевірити команду Кличка на предмет можливого “фінансування матеріалів, що дискредитують ЗСУ”.

В кінці січня 2025 року Кличко звернувся до президента Зеленського з приводу діяльності Ткаченка, вказуючи на спроби розбалансувати владу в Києві та знищити місцеве самоврядування. Він вважає, що Ткаченко, який не має військової освіти, блокує вирішення важливих господарських питань.

Ткаченко, у відповідь на звинувачення Кличка, назвав їх “дивними” і зазначив, що спілкувався з міським головою щодо пріоритетів роботи військової адміністрації, але отримав лише “пусті звинувачення”.