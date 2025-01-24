Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що цього року вибори в Україні можливі, якщо буде встановлено перемир’я і завершено воєнний стан.

Про це Кім повідомив в інтерв’ю ТСН.

На запитання про можливість виборів у 2025 році, очільник області зазначив:

«Можливі. Перемир’я плюс шість місяців – і вибори. Це можливо. Потрібно нам чи ні? Мабуть, перезавантаження потрібне, але тут вся відповідальність буде на людях. Вибори потрібні, але вибрати потрібно ту людину, яка “потягне” це навантаження. Це нелегко. Навіть на моєму рівні, а на рівні держави – це…»

Кім також додав, що виклики, з якими Україна зіткнеться у наступні п’ять років, потребують особливого підходу:

«Ті проблеми, які є і будуть в Україні наступні п’ять років, то треба ще десять разів подумати, чи варто йти на ці вибори. Бо це буде уряд самогубців. Дуже мають бути сильні люди, і від вибору людей залежить результат. Якщо навибирають популістів – буде горе, якщо оберуть сильних менеджерів – буде результат».

Відповідаючи на уточнення, кого він має на увазі під «сильними менеджерами», Кім зазначив, що не хоче конкретизувати, але назвав чинного президента «дуже сильним лідером».

На запитання, чи мають військові долучатися до управління державою, очільник ОВА заявив:

«Боже збав! Я дуже поважаю військових, ми з ними співпрацюємо, дружимо з багатьма. Але кожен має займатися своїми справами. Якщо в нас буде військове командування, хунта, буде військова тематика на все майбутнє – ні про який розвиток не йтиметься».

Передісторія: У своєму інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману президент Володимир Зеленський наголосив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після змін у законодавстві.