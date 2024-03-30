Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.

Про це йдеться в декларації міського голови, оприлюдненій на сайті НАЗК 29 березня.

Згідно з текстом декларації, єдиним доходом Кличка за 2023 рік була його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації – 1 003 636 гривень. Водночас на його банківських рахунках знаходиться 338 500 гривень, 35 800 доларів та 3 євро.

Зокрема, столичний міський голова вніс готівкові заощадження у розмірі 209 400 гривень, 52 000 доларів та 68 300 євро, а 150 тисяч доларів та 2 200 000 євро він позичив своєму братові Володимиру Кличку.

У власності Кличка, за даними НАЗК, перебуває квартира (251,8 м²) у Києві, а сам він зареєстрований у квартирі брата (43,6 м²) у Києві. Також міський голова володіє будинком відпочинку (785,5 м²) та користується земельною ділянкою (2500 м²) у селі Лютіж Київської області.

Також Кличко володіє мотоциклом Fine custom Puncher 2009 року випуску, причепом Ironhorse Widebody 2013 року випуску та автомобілем Land Rover Discovery 2013 року випуску, а також безплатно користується трьома автомобілями: два Toyota Sequoia 2021 року випуску та Toyota, які орендує його брат.

Окрім того, міський голова задекларував: антикварний камінний годинник другої половини ХІХ століття (Jacques Murray & Co), сім наручних чоловічих годинників (два IWC, три Frank Muller, два Mont Blanc) та рояль (Yamaha).