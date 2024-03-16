Ми запитали киян, чи вірять вони у те, що мер міста не знав і не розумів, чим саме займався на цій посаді вже колишній директор.
Кияни на непоінформованість Віталія Кличка відреагували доволі скептично:
“Для мене це дуже неприємна маніпуляція, коли міський голова думає, що кияни повірять у те, що він як керівник не знав яким чинов працює очільник метрополітену Брагінський”, – зазначила мешканка міста.
Заяву Кличка про звільнення начальника метрополітену прокоментувала і депутатка Київради від партії “Європейська Солідарність”, Ольга Чайка:
“Мер і його пост: я не знаю хто йому його написав, але раджу такого більше не робить. Тому, що з точки зору командності, з точки зору вертикалі, ну знаєте, я би не хотіла бути в команді такого мера”.
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