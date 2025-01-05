Про це повідомила Федерація хокею України.

Найкращого хокеїста визначили за підсумками голосування тренерів збірних команд України та вболівальників.

28-річний Лялька став переможцем серед вболівальників та посів 3-4 позицію у голосуванні тренерів. Він завершив попередній сезон із другим показником у заліку бомбардирів національного чемпіонату.

Другим за підсумками голосування став голкіпер Сокола Богдан Дьяченко, а замкнув топ-3 нападник одеського Шторма Микита Сидоренко.

Найкращий хокеїст-2023 Ігор Мережко посів четверту сходинку.