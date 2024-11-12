Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін активно підтримував і закликав обрати до Верховної Ради на парламентських виборах 2012 та 2014 року Тетяну Монтян — проросійську пропагандистку, яка згодом виїхала до РФ та нині обвинувачується у співпраці з окупаційною владою.

У жовтні 2024 року в Офісі генпрокурора повідомили, що Тетяну Монтян позбавили права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Ще у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо Монтян.

Зазначається, що її обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону, публічному запереченні збройної агресії РФ, а також виправдуванні війни. За даними слідства, Монтян з березня 2022 року систематично з’являється на пропагандистських каналах.

Нагадаємо, що антикорупціонера Віталія Шабуніна, який формально числиться бойовим медиком, у вересні помітили в цивільному одязі у київському метро. Про це написав журналіст Віталій Бойко.

ДБР веде розслідування у кількох кримінальних справах, пов’язаних із діяльністю Віталія Шабуніна, зокрема щодо ймовірного ухилення від мобілізації, підробки документів НАЗК, неправомірного використання гуманітарної допомоги та присвоєння джипа Nissan Pathfinder, переданого волонтерами для ЗСУ.

Крім того, ВАКС зобов’язав розпочати розслідування проти колишніх керівників НАЗК — Олександра Новікова та Артема Ситника, яких підозрюють у сприянні Шабуніну в ухиленні від військової служби.

Сам Шабунін раніше пояснював, що має “законні підстави” не служити, посилаючись на те, що не пройшов медичну комісію ще в школі через родимки на тілі.

Як написала у 2022 році шеф-редакторка видання «Детектор медіа» Наталія Лігачова, яка навчає журналістів боротися з фейками, “відомий активіст із протидії корупції Віталій Шабунін вже встиг взяти участь у бою”.

Йдеться про допис Шабуніна на сторінці у Facebook за 25 лютого 2022 року, в якому голова ЦПК розповідає, що “зайшов за зброєю в тероборону і сходу вліпив в бій”.

В ухвалі Дніпровського районного суду Києва зазначається, що Віталій Шабунін з жовтня 2023 року хоча і числиться бойовим медиком військової частини та отримує зарплатню за виконання військових завдань, проте жодного разу не з’явився у своєму підрозділі.

Нагадаємо, що раніше Шабунін поширював у мережі гомофобні висловлювання.