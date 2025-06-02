Віталій Сачко сенсаційно обіграв 19-ту ракетку світу на ATP челенджері

Як повідомляє Twitter-акаунт ATP Challenger Tour

Віталій Сачко, найрейтинговіший тенісист України в ATP, розпочав свій виступ на челенджері в чеському Простейові з вражаючої перемоги. У першому раунді він сенсаційно обіграв 19-ту ракетку світу Якуба Меншика.

Меншик, який цього року став чемпіоном “Мастерса” в Маямі, де у фіналі здолав Новака Джоковича, отримав вайлдкард для участі в домашньому турнірі після свого вибуття в другому раунді Ролан Гарросу. На змаганнях у Простейові він стартував під першим номером посіву.

Перший сет розпочався з потужного ривка Сачка, який повів 4:0. Він закрив стартову партію з рахунком 6:4, але у другому сеті зазнав поразки з розгромним рахунком 1:6.

У третьому сеті Меншик вийшов уперед 3:1, а згодом повів 5:3. Проте Сачко не здався і виграв чотири заключні гейми поспіль, здобувши сенсаційну перемогу з рахунком 7:5.

Результат матчу в рамках ATP Challenger Tour у Простейові, 1/16 фіналу:

Якуб Меншик (Чехія, 1) – Віталій Сачко (Україна) – 4:6, 6:1, 5:7

Ця перемога стала найбільшою в кар’єрі Сачка, який наразі займає 225-те місце в рейтингу. Віталій вже вдруге з початку сезону 2025 року обігрує тенісиста з першої сотні рейтингу ATP.

З початку 2025 року Сачко переважно виступає на челенджерах ATP. У січні та лютому він також представляв Україну на Кубку Девіса, а в травні став першим українським тенісистом, який потрапив на основний турнір ATP за понад рік.