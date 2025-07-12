Віталій Шабунін про обшуки ДБР і корупційний авторитаризм Зеленського

Як повідомляється у Telegram-каналі Віталія Шабуніна

Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, висловився щодо обшуків та підозри, які були оголошені співробітниками Державного бюро розслідувань. Він вважає, що президент Володимир Зеленський намагається продемонструвати свою владу, діючи без обмежень.

У своєму повідомленні в Telegram-каналі Шабунін підкреслив:

“Користуючись війною, Володимир Зеленський робить перші, але впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму […]. Для “слуг” слово свого царя – важливіше від ст. 19 Конституції про органи влади, які діють лише в межах та у спосіб, передбачений законами […] Догнати. Залякати. На прикладі кількох показати всім, що, якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно.” – Віталій Шабунін

Шабунін також розповів про обшук, який тривав 15 годин без ухвали суду, починаючи з 14:00 п’ятниці і закінчуючи о 5:00 суботи.

Він зазначив, що одним із завдань цього обшуку було маніпулювання його мобільним телефоном:

“Як тільки слідча група ДБР влетіла в кімнату, з неї вискочив працівник СБУ з моїм телефоном в руках. Через дві години обшуку зі знадвору крикнули: ‘О, тут якийсь телефон під порогом валяється!’. І оперативник ДБР у своїх руках заніс в кімнату розблокований телефон. Всю цю красу зафіксовано на слідчих камерах.” – Віталій Шабунін

Голова ЦПК подякував усім, хто його підтримав, і підкреслив, що відчуття корупційного авторитаризму є спільним для багатьох, незважаючи на різні погляди.

11 липня слідчі ДБР провели обшуки у військовій частині в Чугуєві, куди нещодавно перевели Шабуніна, а також у його київському будинку. Йому було оголошено підозру у ухиленні від військової служби та шахрайстві, при цьому зазначено, що підозра не пов’язана з його антикорупційною діяльністю.