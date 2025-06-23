Як пише видання “Енергореформа” з посиланням на джерела

Віталій Зайченко став новим головою правління Національної енергетичної компанії “Укренерго”. Раніше він займав посаду члена правління та головного диспетчера цієї компанії. Про це повідомив Ярослав Залізняк, народний депутат від партії “Голос”.

Згідно з інформацією, наданою виданням “Енергореформа”, всі семеро членів наглядової ради проголосували за кандидатуру Зайченка. Тимчасовий виконувач обов’язків голови правління Олексій Брехт залишиться у складі правління.

13 червня Міністерство енергетики, яке є єдиним акціонером “Укренерго”, внесло зміни до статуту компанії. Нові правила дозволяють обирати голову правління кількома спробами: перші дві – за кваліфікованою більшістю, тобто щонайменше п’ять голосів із семи, а третя – за простою більшістю.

Міністр енергетики Герман Галущенко, виступаючи у Верховній Раді 6 червня, пояснив причини цих змін.