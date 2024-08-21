Підтримка України буде продовжуватися без усіляких "якщо" і "але", запевнив віцеканцлер країни Роберт Габек.

Про це повідомляється інтерв’ю Berliner Morgenpost.

“Україна в майбутньому отримає гроші, на які вона зможе закупити гостро необхідні системи озброєння. Наскільки я знаю, це станеться наприкінці року”, — зазначає Габек.

Він також нагадав, що країна отримає кредит на 50 мільярдів євро, який буде виплачуватися замороженими активами російського Центробанку.

Крім того, віцеканцлер повідомив, що ще 4 мільярди євро планується виділити з федерального бюджету у 2025 році. Якщо цього не станеться, уряду доведеться провести нову дискусію та знайти інший спосіб надання підтримки.

Габек визнав, що перехід до нової моделі фінансування з кредитом від G7 може викликати труднощі, якщо через вичерпання поточних бюджетних коштів не вдасться розмістити нові замовлення на озброєння. За його словами, необхідно забезпечити замовлення систем озброєнь вже зараз, з оплатою пізніше з фондів G7.

На запитання про те, чи продовжить Німеччина підтримку України у разі припинення допомоги з боку США, наприклад, у разі обрання Дональда Трампа, Габек відповів, що Німеччина не залишить Україну наодинці навіть у такому випадку.