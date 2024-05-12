Андре Симонацці, 55-річний спікер Федеральної ради та віцеканцлер Швейцарії, помер під час походу в гори після того, втративши свідомість.

Про це повідомляють у прес-релізі уряду.

Зазначається, що Андре Симонацці був прихильником відпочинку у горах. Він помер у п’ятницю, 10 травня, “під час одного зі своїх улюблених походів”. У нього залишилися дружина та троє дорослих дітей.

За словами Bloomberg, Андре Симонацці до приєднання до уряду працював журналістом і був фахівцем зі зв’язків із громадськістю. Він був призначений віцеканцлером та спікером Федеральних зборів у листопаді 2008 року. Урядом він керував кількома секціями та президентською службою.

Нещодавно стало відомо про смерть спортивного журналіста та коментатора Сергія Савелія. Журналісту було 68 років. Останнім часом він боровся з хворобою. Він коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.