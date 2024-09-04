Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
“Рада ПРОВАЛИЛА звільнення Ірини Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення підтримали лише 214 нардепів. Звіту не було і не передбачалось.
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