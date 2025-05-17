17 травня 2025 року відзначаємо 1179-й день повномасштабної війни України проти Росії. Цей конфлікт продовжує залишатися в центрі уваги світової спільноти, і останні події вказують на серйозні виклики для мирного врегулювання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив своє глибоке розчарування щодо позиції Російської Федерації під час нещодавніх перемовин у Стамбулі. За його словами, європейські партнери сподівалися, що Росія погодиться на попередню угоду про припинення вогню, але цього не сталося, що викликало занепокоєння серед західних союзників.

У свою чергу, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським оголосила про підготовку 26-го пакета військової допомоги для України. Це свідчить про тривалу та стійку підтримку Києва з боку західних країн, незважаючи на складну ситуацію на фронті.

На мирних переговорах, що відбулися 16 травня в Стамбулі, делегації Росії та України домовилися про проведення наступної зустрічі. Проте позиція Росії залишилася жорсткою: Москва вимагає виведення українських військ з територій, які не були захоплені в результаті бойових дій, і погрожує окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови.

Крім того, російська сторона заявила про готовність продовжувати війну протягом тривалого часу, що ускладнює перспективи швидкого мирного врегулювання конфлікту. Європейський Союз продовжує закликати до дипломатичного вирішення ситуації, але жорстка позиція РФ викликає серйозне занепокоєння серед міжнародних партнерів.