17 травня ізраїльська армія розпочала нову військову операцію в Секторі Гази, яка отримала назву “Колісниці Гідеона”. Лише через добу після початку операції загинуло близько 140 палестинців, а в Ізраїлі розгорнулися масові протести проти уряду. Цю інформацію підтверджують численні міжнародні новинні агентства.

Згідно з даними палестинського міністерства охорони здоров’я, з 15 травня внаслідок ізраїльських авіаударів у Газі загинуло понад 300 осіб. Це один із найкривавіших етапів конфлікту з моменту зриву мирних переговорів у березні.

16 травня ООН висловила своє обурення з приводу посилення авіаударів по Газі. Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що ці бомбардування мають на меті витіснення палестинців і можуть бути розцінені як етнічні чистки.

За інформацією Al Jazeera, понад 300 тисяч палестинців були змушені залишити північну частину Сектора Гази через постійні бомбардування. Водночас Ізраїль блокує гуманітарну допомогу, що призводить до критичної гуманітарної ситуації та загрози голоду серед місцевого населення.

Міністерство закордонних справ Німеччини також засудило ескалацію ізраїльських атак на Газу. У своїй заяві вони підкреслили, що новий наступ загрожує не лише жителям Гази, а й заручникам угрупування ХАМАС, які вже понад 600 днів перебувають у підземеллях.

«Масштабний військовий наступ може ще більше погіршити гуманітарну ситуацію в Газі та становище заручників, а також знищити шанси на довготривале припинення вогню», – йдеться у заяві МЗС Німеччини. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль провів переговори з ізраїльським колегою Ґідеоном Сааром щодо цієї ситуації.

Водночас в Ізраїлі тривають антиурядові протести, спрямовані проти політики прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Активісти повідомляють про напади з боку прихильників Нетаньягу під час демонстрацій, зокрема біля заходу за участю міністра закордонних справ Гідеона Саара. На відео видно, як прихильники прем’єра намагаються відібрати прапор Ізраїлю у протестувальників.

Антиурядові активісти вважають, що нова військова кампанія ЦАХАЛ підриває шанси на звільнення заручників ХАМАС. Вони вимагають припинити атаки на Газу та відновити переговори щодо звільнення заручників після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Ехуд Барак під час одного з протестів закликав до «громадянського повстання» з метою повалення уряду. Він зазначив, що Нетаньягу «діє імпульсивно, як тварина в клітці».

«Чорний прапор нелегітимності майорить над кожною його дією, і наш громадянський обов’язок – діяти всіма можливими способами для його падіння, перш ніж воно заведе нас у прірву», – сказав Барак, звертаючись до приблизно тисячі протестувальників.