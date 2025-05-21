На території, що знаходиться під окупацією в Луганській області, дітей активно залучають до військової підготовки через так звану юнармію. Ця пропагандистська діяльність охоплює різні освітні заклади, починаючи від дитячих садків і закінчуючи вищими навчальними закладами. Про це стало відомо 21 травня від начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

Основна мета окупантів полягає в знищенні української ідентичності та формуванні лояльності до російської влади, а також у підготовці дітей до участі у війні проти України. За словами Харченка, мілітаризація молоді на цих територіях є частиною цілеспрямованої державної політики, що фінансується на законодавчому рівні і має корені в історичних практиках Російської імперії та СРСР.

Росія використовує різноманітні методи, такі як депортація, примусова зміна громадянства, ізоляція від українського середовища, а також ідеологічна обробка через пропаганду. Дітей не лише виховують у патріотичному дусі, але й навчають поводженню зі зброєю, формуючи в них ненависть до України. Заняття проводять колишні військові під контролем спецслужб.

На окупованій Луганщині функціонує 102 загони юнармії, в яких беруть участь понад шість тисяч дітей. Загалом близько 47 тисяч дітей і підлітків залучені до різних пропагандистських рухів. Спочатку окупанти планували відновити піонерські організації, але в умовах війни акцент зробили на військову підготовку молоді.

Окупанти організовують регулярні зустрічі дітей з російськими військовими, навчають їх керувати безпілотниками, популяризують пілотну діяльність і реєструють на російському порталі державних послуг. Особливу увагу приділяють навіть найменшим – у дитячих садках створено патріотичний рух “Орлята Росії”, а старших школярів залучають до “Руху перших”.

У 2024 році в Луганську відкрили філію центру військово-спортивної підготовки, де навчаються 60 курсантів, серед яких є й дівчата. Їх готують до управління безпілотниками, робототехніки та кібертехнологій. За даними окупаційної влади, за минулий рік цей центр підготував понад 500 дітей.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини близько 50 тисяч дітей залучені до військово-патріотичних рухів “Юнармія” та “Орлята Росії”. Також на Луганщині функціонують 86 кадетських класів, тоді як точна кількість таких класів на Донеччині залишається невідомою. Багато вихованців цих рухів після досягнення повноліття потрапляють до війська і гинуть у боях проти України.

Станом на жовтень 2024 року на тимчасово окупованих територіях Донеччини проживає 462 476 осіб, з яких 147 тисяч навчаються у школах. На окупованій Луганщині мешкає 310 227 осіб, менше ніж 100 тисяч з яких є школярами.